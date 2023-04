Derby-ul dintre Rapid și FCSB se joacă și în campionatul de pronosticuri Betano Master

15:50

Fabio Capello (76 de ani), fost antrenor la echipe precum AC Milan, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, a lăudat prestația echipelor italiene din acest sezon de cupe europene. Serie A are două echipe în semifinalele Champions League(Inter și AC Milan), două în semifinalele Europa League (Juventus și AS Roma) și una în semifinalele Conference League (Fiorentina). ...