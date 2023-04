Alex Leonte și Manuela Lupașcu, relația perfectă! Cum a reușit nepotul lui Nea Mărin să o cucerească pe noua iubită: „Cel mai important este…”

23:50

Uite inelul, nu e inelul! Bijuteria primită de Ramona Olaru în momentul în care a fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu nu se mai află în posesia asistentei de la Neatza! CANCAN.RO revine cu un […] The post ”Dă-mi inelul înapoi!” + Motivul uluitor! Cătălin Cazacu i-a cerut bijuteria de logodnă Ramonei Olaru! Are legătură cu bărbații din viața ei appeared first on Cancan.