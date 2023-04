Momente de panică la Te cunosc de undeva! Producătorii de la Antena 1 au chemat imediat medicul

00:20

Wes Brown (43 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester United din ultimii 20 de ani. Internaționalul englez a jucat timp de 15 ani pe Old Trafford, reușind să câștige […] The post Un fost star din Premier League și-a pierdut toată averea și a fost declarat falit. Divorțul a fost lovitura de grație appeared first on Cancan.