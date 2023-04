DOCUMENTE. Un judecător a simțit nevoia să scoată în evidență într-un dosar al lui Liviu Dragnea negocieri cu un apropiat al lui Putin: magnatul Viatcheslav Kantor

22:10

Fotografia care arată o femeie gravidă rănită în timp ce este transportată pe targă de la maternitatea din orașul ucrainean Mariupol, avariată de un bombardament efectuat de forțele ruse anul trecut, a câștigat premiul World Press Photo of the Year, relatează CNN. Imaginea – surprinsă de fotoreporterul Evgeniy Maloletka pentru reputata agenție de știri The […]