Sarri, reacție tăioasă după ce Juventus și-a primit înapoi cele 15 puncte și s-a apropiat de Lazio în clasament: „Sper ca cineva din cadrul tribunalului sportiv să-și dea demisia”

Maurizio Sarri (64 de ani), antrenorul celor de la Lazio, a comentat vestea săptămânii în fotbalul italian: Juventus a primit înapoi cele 15 puncte pe care le pierduse în luna ianuarie, în scandalul „plusvalențelor Prisma”. „Bătrâna Doamnă” a urcat astfel pe locul 3 al clasamentului în Serie A, cu 59 de puncte, două sub Lazio, care are și un meci în plus disputat. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor