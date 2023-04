Verdictul lui Crăciunescu după Farul - CFR: „Colțescu s-a păcălit”

09:30

FARUL - CFR CLUJ 1-0. Înfrângerea de la Constanța îl pune în gardă pe Dan Petrescu, care începe să aibă tot mai multe semne de întrebare în privința apărării, altădată punctul forte al CFR-ului. Și acum, ca și la alte meciuri din ultima vreme, „Bursucul” și-a certat stoperii: „N-am făcut un meci bun, deși până am luat gol a fost un duel echilibrat. Noi am avut primele ocazii, apoi și Farul. Din păcate am luat gol foarte ușor. ...