Simona Halep se întoarce pe terenul de tenis. Ion Țiriac i-a confirmat participarea la Roland Garros

22:10

De ani de zile, Ana Baniciu și Edy Kovacs formează un cuplu. Relația celor doi pară să meargă cât se poate de bine, iar în acest an o să aibă loc și nunta. Până atunci, […] The post Ana Baniciu și Edy Kovacs, pas important chiar înainte de nuntă! Artista a dat vestea: „Se întâmplă o mare bucurie în viața noastră” appeared first on Cancan.