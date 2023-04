Adda și Cătălin Rizea vor să își mărească familia! Au făcut anunțul în direct: „Am promis asta. Facem un bebe dacă…”

10:20

Astăzi, pe data de 23 aprilie, sărbătorim Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai venerați sfinți din calendarul creștin-ortodox. Există numeroase tradiții care sunt respectate de ani de zile de creștinii ortodocși. Pentru fetele […] The post Ce trebuie să facă fetele în ziua de Sf. Gheorghe. Toate tinerele care vor să se mărite cu bărbați bogați, obligate să păstreze tradiția appeared first on Cancan.