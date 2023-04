Bancul zilei | A trecut și noaptea nunții. Soția plânge.

13:40

Un șofer din București a câștigat un proces împotriva Brigăzii Rutiere, după ce a fost amendat cu 580 de lei și lăsat fără permis pentru că a trecut pe roșu. În instanță, șoferul a argumentat […] The post Cum a reușit un șofer să scape de amendă și procesul verbal, după ce a fost acuzat că a trecut pe roșu la semafor appeared first on Cancan.