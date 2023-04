Ryan Reynolds, moment spectaculos la confeința de presă de după meci » Nu a plecat cu mâna goală acasă: „Dă-mi tricoul tău”

23:00

Florinel Coman (25 de ani), vedeta celor de la FCSB, a reacționat dur la finalul derby-ului cu Rapid, pierdut de roș-albaștri cu 0-1.Victima faultului brutal al lui Onea din primele minute, Coman a izbucnit la final, în dialog cu jurnaliștii: Ați văzut cum am sărit trei metri, nu? Din minutul 5, n-am putut să mai sprintez. Am făcut injecții la pauză, am luat anti-inflamator. Am vorbit la sfârșitul meciului cu arbitrul, a arbitrat super, foarte, foarte bine. ...