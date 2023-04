Curs valutar marți, 25 aprilie 2023. Cotațiile pentru moneda euro, dolar și lira sterlină

17:10

Haos într-un restaurant din Măgurele! Inspectorii ANPC s-au prezentat la o locație din apropierea Capitalei, unde au descoperit nereguli. În urma controlului, aceștia au aplicat amenzi în valoare de 15.000 de lei. Iată mai jos, […] The post Haos într-un restaurant din Măgurele! Ce au putut să găsească inspectorii ANPC. S-au aplicat amenzi de 15.000 de lei appeared first on Cancan.