Mesajul care a plutit într-o sticlă pe Oceanul Pacific timp de 10 ani, a fost găsit. Cine este, de fapt, autoarea bilețelului

23:50

Mario Fresh o arde familist! Nu de alta, dar zilele trecute și-a scos sora în oraș. Iar ea, Raluca Gălățanu, studiază în străinătate, mai precis în America, semn că cei doi se văd destul de […] The post Mario Fresh nu are ochi doar pentru Alexia Eram! A invitat-o la masă, apoi la o cafea… appeared first on Cancan.