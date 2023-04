Cât câștigă un pompier începător în România. Ce salariu are un șofer pe autospeciala de pompieri, în 2023

12:20

Se strâng rândurile la Survivor! Concurenții se apropie cu pași repezi de marea finală, iar pe ultima sută de metri au început să apară din ce în ce mai multe conflicte. După eliminarea lui Ionuț […] The post Se încing spiritele la Survivor România 2023! Scandal uriaş la Pro TV, după ultima eliminare appeared first on Cancan.