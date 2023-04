Țeapă de zile mari, la Cluj-Napoca! Cum au încercat doi bărbați să vândă apartamente care nu le aparțineau

13:30

Bogdan Lobonț (45 de ani) a avut o carieră de mare succes pe parcursul căreia a bifat câteva echipe uriașe din Europa. Timp de 8 ani a evoluat pentru AS Roma, club de la care […] The post Spaima trăită de Bogdan Lobonț în perioada în care juca la AS Roma. „Toate antrenamentele au fost închise, era teama asta de suporteri” appeared first on Cancan.