BANC | Ce discută două blonde la un meci de rugby

17:00

Bianca Drăgușanu este sinceră din fire, așa că de fiecare dată când are ocazia, diva spune lucrurilor pe nume. Prezentatoarea TV a trecut prin clipe dificile, după ce s-a confruntat cu o situație neașteptată în […] The post Bianca Drăgușanu, la un pas să sune la 112! Ce a pățit vedeta, chiar în atelierul ei de rochii appeared first on Cancan.