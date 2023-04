Tragedia lui Serghei Mizil despre care evită să vorbească: „Am primit un telefon în noaptea de Revelion, la ora 12:00”

17:40

O româncă are parte de coșmarul vieții ei, după ce s-a trezit peste noapte cu o factură imensă de plătit la rețeaua de telefonie mobilă. Deși nu a ieșit din țară, femeia trebuie să scoată […] The post Incredibil! O româncă s-a trezit cu o factură uriașă la telefon, după o plimbare pe Dunăre. Câți bani trebuie să scoată acum din buzunar appeared first on Cancan.