Jean Paler, prăduit de hoți! Actorul a rămas fără banii de tratament: „Șansele sunt minime”

10:40

Insula Thasos se numără printre destinațiile preferate de turiștii români și străini. Cei care își doresc să petreacă o vacanță de neuitat sau vor să-și cumpere o locuință cu un peisaj de basm, o investiție […] The post Cât te costă să-ți achiziționezi o locuință în insula Thassos. Prețurile sunt mai ieftine decât în București appeared first on Cancan.