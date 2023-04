Probleme mari în paradis?! Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, la un pas de despărțire: „S-a săturat de ea”

19:50

Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România în ediția din 19 aprilie, care a rulat pe micile ecrane. Luptătorul MMA, care a făcut parte din echipa Războinicilor, a mărturisit că Andreei Moromete i […] The post Alin Chirilă a spus adevărul! Ce s-a întâmplat între el și Andreea Moromete, la Survivor România: „A început să devină geloasă, mi-a spus că mă iubește” appeared first on Cancan.