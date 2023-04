Vorbele care o condamnă pe Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu. Multe vedete se vor supăra după afirmațiile actriței

12:50

În ultima perioadă, tot mai mulți patroni de cafenele și restaurante din Cluj-Napoca au impus o nouă regulă: interzicerea folosirii laptopului în localuri. Noua măsură stârnește controverse în rândul clienților. Patronii de localuri impun reguli […] The post Noi reguli stricte în localurile din Cluj-Napoca. Clienții nu mai au voie să folosească laptopul appeared first on Cancan.