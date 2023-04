Jigniri grosolane după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor România: „Un caracter jalnic, egocentric”

14:00

Unul dintre cele mai apreciate cupluri din lume pare că este pe cale să se destrame. Recent, au apărut tot mai multe zvonuri potrivit cărora Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar afla pe muchie de