„Înseamnă că sunt prost și habar n-am de fotbal” » MM Stoica, reacție vehementă în studio

Marco Reus, 33 de ani, și-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund până-n 2024, în condiții mult sub statutul său. De la 12 milioane de euro pe an, plus premii, a coborât la cel mult 7 milioane, cu tot cu premii, și va trebui să accepte si banca de rezerve.În ianuarie, când a intrat în ultima jumătate de an a contractului cu Borussia Dortmund, Marco Reus a avut o ofertă din Arabia Saudită, de la clubul lui Cristiano Ronaldo, Al Nassr. ...