Se pregătește să revină la FCSB, după doi ani: „Mulțumesc, Doamne!”

Pe 27 aprilie 2006, în urmă cu exact 17 ani, italianul Massimo Maccarone a fost un coșmar pentru fanii FCSB în returul semifinalei Cupei UEFA. Intrat la 0-2 (0-3 la general), atacantul lui Middlesbrough a marcat de două ori, ultima oară în minutul 89, golul victoriei cu 4-2 și al calificării în final. În aceeași lună, înscrise golul calificării și în „sfertul” cu Basel (tot 4-3 tur-retur). Maccarone a vorbit pentru podcastul You Are My Boro. ...