Ce semnificație are, de fapt, fenomenul unic apărut pe cer la vizita Papei Francisc în Ungaria: „Se întâmplă o dată la 10 ani”

23:50

Valentina Pelinel a renunțat la tot ce o lega de trecutul său dinaintea lui Cristian Borcea, inclusiv la apartamentul de lux pe care-l deținea în New York, situat la etajul 21 al unui zgârîie-nori, pe […] The post Valentina Pelinel și-a vândut “visul” după ce l-a făcut tată de gemene pe Cristi Borcea. 700.000 € dintr-un foc! “L-am dat pentru că…” appeared first on Cancan.