Adrian Cristea iubește din nou! Cine este și cum arată ultima cucerire a ”prințului”

12:40

A fost cutremur în această dimineață. Vineri, 28 aprilie 2023, Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a înregistrat o nouă mișcare seismică în județul Buzău. Ce magnitudine a avut cutremurul și […] The post A fost cutremur în România. Ce intensitate a avut și unde s-a produs appeared first on Cancan.