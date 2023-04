Se pregătesc modificări în conducerea lui Dinamo » Cine negociază cumpărarea acțiunilor

19:50

Campionatul din Insulele Scilly e cel mai mic campionat din lume: are doar două echipe în componență, care se duelează între ele de 18 ori într-un sezon. În plus, are și două Cupe: Cupa Wholesalers și Cupa Foredeck, unde, evident, se întâlnesc aceleași două echipe.Cele două echipe din Insulele Scilly sunt Garrison Gunners și Woolpack Wandereres. ...