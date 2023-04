Cine sunt primii finaliști Românii au talent 2023. Smiley și Pavel Bartoș au făcut anunțul surprinzător

15:10

Andreea Esca și Alexandre Eram sunt căsătoriți de 23 de ani. Vedeta de la Pro TV a povestit în repetate rânduri că are o relație foarte bună cu socrii ei, însă nu poate uita una […] The post Andreea Esca, moment stânjenitor în fața socrilor. Vedeta de la ProTV a povestit cum s-a făcut de râs appeared first on Cancan.