Nordis Group, investiții de 47 de milioane de euro pentru ansamblul Nordis Mamaia

17:20

Dani Mocanu se află în continuare în arest la domiciliu! Manelistul nu a părut atât de afectat de decizia oamenilor legii până recent când a publicat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Artistul este […] The post Dani Mocanu, strigăt disperat din arestul la domiciliu. A ajuns la sapă de lemn. Își vine bolidul la jumătate de preț! appeared first on Cancan.