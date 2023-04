Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan le-au dat de veste tuturor: „Ne-ai luminat viața”. Cei doi sunt în culmea fericirii

23:50

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape 7 ani. Recent, artistul și-a făcut curaj și a cerut-o pe mama fetiței sale în căsătorie. În curând cei doi vor deveni soț […] The post Smiley și Gina Pistol au pregătit o nuntă de cinci stele, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Ce lovitură! Ei le vor găti un meniu faraonic appeared first on Cancan.