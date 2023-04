Geanina din Las Fierbinți a făcut nuntă! Primele imagini de la eveniment

23:50

Viviana numără zilele până când copiii pe care îi are împreună cu soțul ei, Mirel Rădoi, vor intra în vacanță. Arde de nerăbdare să plece cu aceștia în Arabia Saudită, dar până atunci se răsfață […] The post Viviana se răsfață cum știe mai bine în lipsa soțului, plecat în Arabia Saudită. Cum am filmat-o pe soția lui Mirel Rădoi appeared first on Cancan.