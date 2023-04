Toți românii trebuie să știe asta! Ce nu ai voie, sub nicio formă, să faci cu voucherele de vacanță 2023

08:30

Ziua bună trebuie să înceapă cu zâmbetul pe buze, așa că am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de astăzi este o asistentă. Aceasta are grijă de un pacient, […] The post BANCUL DE SÂMBĂTĂ | În miez de noapte, la spital, asistenta era panicată appeared first on Cancan.