”Îți rup picioarele!” Dan Negru are interzis în Timișoara! I se trage la de la FCSB și Rapid

11:50

După ce a fost protagonistul unui videoclip viral în care a aparent era sub influența unor substanțe și nu putea cânta, iar ulterior dat afară de către organizatorii evenimentului, Florin Salam a comis-o din nou! […] The post VIDEO | Florin Salam, dat afară pentru a doua oară de la un eveniment. Imaginile șocante au făcut înconjurul internetului appeared first on Cancan.