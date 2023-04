Doamna Elena din Iași, fostă menajeră în Italia, a trăit o dramă: „Număram zilele și-mi ziceam a mai trecut una”

14:10

În urmă cu doi ani, Gigi Becali a devenit proprietarul unui hotel de lux din stațiunea Venus, cunoscut anterior sub numele de Hotel Inter. Pe data de 29 aprilie, CANCAN.RO a intrat în posesia imaginilor îngrijorătoare […] The post Finanțatorul FCSB și-a vândut hotelul din stațiunea Venus! Trei clienți au licitat pentru el! „Am bătut palma!” appeared first on Cancan.