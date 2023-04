ICR New York celebrează, printr-un spectacol original, o importantă tradiție culturală româno-americană: teatrul de expresie idiș În onoarea lui Moshe Yassur

ICR New York organizează, împreună cu Royter Kuter Teater din New York și sub egida Congress of Jewish Culture, un spectacol-document, care pune în evidență o legătură româno-americană mai puțin cunoscută, însă foarte importantă, creată prin intermediul teatrului de limbă idiș.

