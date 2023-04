Horoscop 1 – 7 mai 2023. Lista zodiilor pentru care începutul de lună vine cu schimbări considerabile

19:10

Tudor Chirilă a povestit abia acum! Celebrul artist știe să încaseze o bătaie, mai ales după experiențele din copilărie. Cântărețul a făcut mărturisiri din trecutul lui, despre care puțină lume are habar. Tudor Chirilă a […] The post Tudor Chirilă, snopit în bătaie de fratele său. Abia acum a avut curaj să vorbească: ”M-a salvat tata!” appeared first on Cancan.