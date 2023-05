Lili Sandu, avertizată în direct că și-ar putea pierde locul de muncă. Prezentatoarea TV a reacționat fără ezitare: „Aveți grijă”

09:00

DOC a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2023, reușind să se certe aproape cu toată echipa. Rapperul a făcut parte din echipa Faimoșilor și a intrat în concurs sub […] The post Ce nume are în buletin DOC de la Survivor România. Toată țara îi cunoaște doar numele de scenă appeared first on Cancan.