Serena Williams, anunț major la Met Gala 2023: „Nu mai trebuie să mă ascund”

Serena Williams (41 de ani) va avea un nou copil! Fosta mare campioană din tenis a anunțat noaptea trecută, la Met Gala, că ea și soțul Alexis Ohanian așteaptă al doilea copil.Retrasă din activitate în septembrie 2022, Serena Williams și-a făcut apariția noaptea trecută la Metropolitan Museum of Art din New York, unde a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente mondene din lume, Met Gala, care are ca scop strângerea de fonduri. ...

