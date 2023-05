Un bărbat a murit lovit de o locomotivă în Portul Constanța

10:10

O afacere de sute de miliarde de dolari americani pe an, plus operaţiuni speciale pe care armatele statelor lumii n-ar putea să le facă vreodată, în diverse colţuri ale lumii. Aşa poate fi descrisă, pe scurt, gruparea Wagner. În ediţia "Subiectiv" de duminică seară am aflat cum a luat fiinţă, de ce şi care sunt legile internaţionale sub care funcţionează trupele Wagner.