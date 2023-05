Nimeni nu se aștepta la asta! Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri uluitoare despre Dumitrescu și Bontea: „Noi nu suntem prieteni”

15:30

Părintele Constantin Necula a oferit zece sfaturi legate de fericire și de cum putem avea o viață plină de bucurii și prosperitate. Preotul are îndemnuri prețioase pentru creștinii ortodocși. Fericirea este un subiect de interes […] The post Cum poți avea o viață fericită. Zece sfaturi de la Părintele Constantin Necula: „E simplu” appeared first on Cancan.