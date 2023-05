Gigi Becali, anunț despre vânzarea FCSB: „Negociez acum cu un client român! Dacă luăm campionatul, cer 40 de milioane”

Gigi Becali dezvăluie că se află în negocieri pentru vânzarea FCSB. După ce a anunțat că iese din fotbal, Gigi Becali a trecut acțiunile FCSB pe numele surorii sale. Acum, omul de afaceri spune că are o oferă de 25 de milioane de euro, dar suma va crește dacă FCSB va lua campionatul. VIDEO Gigi Becali, negocieri pentru vânzarea FCSB: „Dacă luăm titlul, cer 40 de milioane” „Noi am revenit în lupta la titlu... Eu dau interviul asta... Eu am terminat. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor