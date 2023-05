Cântărețul și compozitorul canadian Gordon Lightfoot a murit la vârsta de 84 de ani VIDEO

Cântărețul și compozitorul canadian Gordon Lightfoot a murit luni la vârsta de 84 de ani. El a devenit celebru în anii '60 și '70 cu hituri precum „Early Morning Rain” și „If You Could Read My Mind”, relatează BBC.

