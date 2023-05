În cât timp o să apară o nouă rețea de metrou în București. Cum arată planul autorităților și câte stații vor fi făcute

23:50

În minivacanța de 1 Mai, Alexandra Stan și-a luat gașca de prieteni și a fugit direct la malul mării. Prima oprire: Loft Mamaia, unde a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, stând chiar lângă […] The post E noul iubit al Alexandrei Stan!? Cu bustul larg decoltat, cântăreața a ”defilat” în Nuba alături de stilistul vedetelor appeared first on Cancan.