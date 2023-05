Dialog cu nervi, în direct, după ce Gigi Becali s-a enervat în emisiunea Ioanei Cosma: „Hai pa, la revedere”

19:20

Andreea Tonciu este o fire sinceră, așa că ori de câte ori are ocazia spune lucrurilor pe nume. A vorbit într-un interviu recent despre operațiile estetice pe care le are, susținând că se simte o […] The post Ileana Sterp nu s-a putut abține! Ce replică i-a dat Andreei Tonciu, după ce bruneta s-a lăudat că este o femeie naturală appeared first on Cancan.