Adolescentul de 14 ani, care a ucis opt elevi și un gardian al școlii din Belgrad, provine dintr-o familie cunoscută și apreciată. Motivul pentru a recurs la fapta odioasă

23:30

Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Se bucură de un succes enorm și de o carieră lungă în lumea muzicii. Deși are noroc la bani, în dragoste […] The post Andreea Bălan, anunțul mult așteptat despre al treilea copil. La ce e dispusă să apeleze artista: „Doar așa mai pot” appeared first on Cancan.