(P) Ghidul grădinarului începător – ce unelte de grădină nu ar trebui să îți lipsească din magazie?

Ada, fosta iubită a lui Dinu Maxer, a confirmat despărțirea de artist, dar a lămurit și zvonurile legate de divorțul ei. Focoasa brunetă a dezvăluit că nu a putut face față presiunii mediatică care a însoțit relația lor și că a decis să nu mai continue întâlnirile cu Dinu. "Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase în care am fost acuzată că i-am fost amantă m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile.", a declarat Ada pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din România.