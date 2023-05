Acum s-a aflat adevărul! Care a fost, de fapt, motivul divorțului dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav: „El a mai tras de mine, dar…”

09:30

După ce ne-am bucurat de câteva zile cu soare, meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal. În plus, ploile revin în majoritatea zonelor țării, iar oscilațiile haotice de temperatură nu […] The post ANM a făcut anunţul! Când scăpăm de frig şi ploi? Când scăpăm de oscilaţiile haotice care au pus stăpânire pe România appeared first on Cancan.