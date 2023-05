Cele două cuvinte postate de Cristiano Ronaldo, după ce s-a scris că ar vrea să plece de la Al-Nassr

09:30

Florinel Coman, desemnat „Jucătorul lunii aprilie” în ancheta GSP, are un titlu cu echipa de la malul mării, dar speră ca peste patru etape să-i fure trofeul fostului său antrenor, Gheorghe Hagi, și să fie el noul campion al României.- Florinel, de 8 ani la FCSB n-a mai ajuns niciun titlu. - Am ratat de multe ori titlul la mustață, dar acum fiecare jucător are mai multă experiență, este o dorință imensă de a câștiga acest campionat. ...