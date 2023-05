Ce salariu are, de fapt, Mircea Badea, controversatul prezentator de la Antena 3. Nimeni nu se aștepta la o asemenea sumă!

10:50

Dan Babu de la Mașina Potrivită este invitatul ediției cu numărul 7 a „Podcast cu prioritate” by ProMotor. Emisiunea va fi difuzată sâmbătă, 6 mai, ora 19:00, pe canalul de YouTube ProMotor România și pe site-ul www.promotor.ro. […] The post ”Podcast cu Prioritate” ep. 7 apare sâmbătă, 6 mai, ora 19:00. Dan Babu (Mașina Potrivită) ne spune care este mașina second-hand a momentului appeared first on Cancan.