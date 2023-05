Cum se întocmește dosarul pentru însoțitor persoană cu handicap. Ce prevede legea

Un adult care are handicap grav și are drept la asistent personal, care are și calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru a avea un însoțitor personal sau să primească o indemnizație de însoțitor pe numele lui.

