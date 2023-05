Legătura dintre România şi Regele Charles e satul Viscri. Cum arată locul de care s-a îndrăgostit

17:00

Patronii unei case de schimb valutar din Câmpina au fost jefuiți în plină stradă în septembrie anul trecut. Hoții le-au furat acestora aproape un milion de euro. Tâlharii au fost prinși abia acum, după o […] The post Jaf de un milion de euro în plină stradă, în România! Hoții au fost descoperiți abia după câteva luni appeared first on Cancan.