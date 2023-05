Gafă vestimentară! Cum s-a afișat Andreea Bălan, în Dubai. Ținuta pe care a purtat-o a lăsat la vedere un detaliu intim | FOTO

17:50

Antonia nu ar nevoie de prea multe prezentări, întrucât este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Mai mult decât atât, nu mai este un secret pentru nimeni faptul că este un etalon al […] The post Antonia, la momentul spovedaniei. Gândurile care au măcinat-o zi de zi, după naștere. „Și doar ca să vă dau o idee de cât de obsedată sunt…” appeared first on Cancan.